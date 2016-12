Sabato 24 Dicembre 2016, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 14:25

È Stefano Gei il vincitore della diciassettesima tappa di #indovinanapoli, il gioco per chi ama Napoli. Il lettore del Mattino ha riconosciuto la fotografia del palazzo di via San Carlo 26, fornendo la soluzione per primo su Instagram.La classifica provvisoria è ora guidata Fabio Bergamo e Stefano Gei a sei punti, seguiti da Pasquale Langella a tre punti e da Gina Fusco e Bruno Rapicano a un punto.Per chi segue il gioco su Facebook consigliamo di controllare anche Instagram, dove per ragioni tecniche, l’immagine viene postata prima. Domani la diciottesima e ultima tappa. In palio un abbonamento annuale al Mattino Digital.