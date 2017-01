Venerdì 6 Gennaio 2017, 21:10 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 21:10

La Befana non spazza via tutte le feste a quanto pare. E si continua con una selezioni di eventi.Anche quest'anno la Parrocchia San Giovanni Battista in Via Municipio a Striano, in provincia di Napoli in occasione della festività patronale di San Severino Abate, organizzerà la XXIX Sagra della Salsiccia e Friarielli. INFO - https://www.facebook.com/events/1515293381818217/ Per la terza volta al Teatro Bellini torna lo spettacolo che alterna gag esilaranti e malinconica poesia in una festa guidata da clown sdoganando il mondo circense e portandolo nei più grandi teatri del mondo. Per adulti e piccini. INFO - 081 549 1266Massimo Ranieri in scena al Teatro Diana con "Teatro del Porto". Dopo il successo di Viviani Varietà, Massimo Ranieri e Maurizio Scaparro affrontano ancora una volta il grande drammaturgo RAFFAELE VIVIANI“. INFO - http://www.teatrodiana.it/ A Il Pozzo e il Pendolo va in scena "Canto di Natale" di Charles Dickens: un racconto. Due voci. Una fatta di parole, l’altra di suoni. E intorno le luci, le immagini, gli odori, i sapori, di un Natale che nella memoria o nell’immaginazione ciascuno conserva. INFO - http://www.ilpozzoeilpendolo.it/ Concerto di inizio anno a Capodimonte dedicato a Veermer. Alle ore 17, nel Salone delle Feste del Museo di Capodimonte, sarà replicato il Concerto di Capodanno del Conservatorio di Napoli. INFO 0817499130Ultimi due giorni del percorso eno-gastronomico attraverso le epoche "I sentieri del latte, profumi e sapori dei Monti Lattari" alla scoperta delle tradizioni di una terra antica dai suoi albori fino ad oggi per rivivere le sensazioni e le atmosfere dei tratturi e dei pastori. Arte, cultura, laboratori, musica, teatro, tradizioni locali e enogastronomia sono gli ingredienti dell'evento. INFO www.isentieridellatte.it Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – piazzetta Pietrasanta“I Tesori Nascosti Tino di Camaino-Caravaggio-Gemito”. Mostra d’arte a cura di Vittorio Sgarbi. INFO - 081-19230565 / 366 9391437 – info@itesorinascosti.it – visiteguidate@itesorinascosti.it - www.itesorinascosti.it Convento di San Domenico Maggiore – vicolo San Domenico Maggiore 18Storie di giocattoli – dal Settecento a Barbie: mostra, a cura di Vincenzo Capuano,che ripercorre per aree tematiche e cronologiche il cammino dell’immaginario ludico dall’età dei lumi alla cultura del benessere del secondo 900. INFO - 0815752524 - valorizzazione@arte-m.net – www.storiedigiocattoli.net - www.comune.napoli.it Real Casa dell’Annunziata, Salone delle Colonne - via Egiziaca a Forcella 18, via Annunziata 34. Storie di bambini in disegni di Letizia GalliINFO - 371 1188031 / 371 1165284 - info@storiedibambini.org - www.comune.napoli.it Pan | Palazzo delle Arti Napoli – via dei Mille 60Steve McCurry. Senza ConfiniINFO - 199151121 – dall'estero tel. 02.89096942 - www.mostrastevemccurry.it pan@comune.napoli.it – www.comune.napoli.itPan | Palazzo delle Arti Napoli – via dei Mille 60The Change: 46 artisti da Cuba, Corea, Messico, Russia, Cina, Italia, Spagna, Portogallo e Polonia raccontano il "cambiamento" con più di 150 tra opere e live performance a cura di Antonio Palumbo. INFO - pan@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it

Pan | Palazzo delle Arti Napoli – via dei Mille 60Impossible Naples Project: dodici immagini di Marco Maraviglia relative a una sua ricerca artistico-professionale che rappresentano la città in maniera metafisica esurreale e che stimolano una percezione visiva insolita della cittàINFO - pan@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it Pan | Palazzo delle Arti Napoli – via dei Mille 60New Light di Remo RomagnuoloINFO - pan@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it Pan | Palazzo delle Arti Napoli – via dei Mille 60Federico II Università dell'Arte. il patrimonio artistico universitario che si racconta: 50 fotografie di opere e luoghi, nonché istallazioni tecnologiche interattive a cura Università degli Studi Federico IIINFO - pan@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it Pan | Palazzo delle Arti Napoli – via dei Mille 60"Donne in..." di Amedeo del GiudiceINFO - pan@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it Complesso Monumentale di San Severo al Pendino – via Duomo 286XXXI mostra di arte presepialea cura dell’associazione italiana Amici del PresepioINFO - tel. 0817956423 – www.comune.napoli.it – visite guidate tel. 3398339354 - 332905207Castel dell’Ovo – via Eldorado 35° Mostra dell'Arte Presepiale delle Pro loco di Napoli e della sua Provinciaopere di Otello G. Pagano come omaggio attraverso agli atleti disabili in occasione dei giochi paralimpici che si sono svolti a Rio de JaneiroINFO - www.comune.napoli.it - www.ogpagano.wix.com/artist Castel dell’Ovo – via Eldorado 3...Da Rio: I Signori del TempoA cura di Unpli – Unione nazionale Pro Loco d’Italia sezione provinciale di NapoliINFO - tel. 081 5737125 – 3421917114 - unplinapoli@hotmail.it - www.comune.napoli.it Castel dell’Ovo – via Eldorado 3Nome in codice: Caesar – Detenuti siriani vittime di torturaUna mostra che documenta i crimini contro l’umanità commessi nelle carceri sirianeCaesar è lo pseudonimo attribuito a un ex ufficiale della Polizia Militare siriana che ha defezionato nel gennaio 2014, riuscendo a portare all’estero quasi 55 mila foto che documentano con precisione la morte e le torture subite dai detenuti nelle carceri di Bachar al Asad tra il 2011 e il 2013INFO - fb NomeInCodiceCaesar - www.comune.napoli.it Castel dell’Ovo – via Eldorado 3Shooting in the rainmostra fotografica di Corrado Canero a cura di Francesco GiarrussoINFO - www.giovaniperilmadagascar.org - www.comune.napoli.it Maschio Angioino, sale Vesevi – piazza Castellomostra fotografica di Corrado Canero a cura di Francesco Giarrusso INFO - INFO -www.giovaniperilmadagascar.org - www.comune.napoli.it Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – piazzetta PietrasantaQuanno nascette o ninno a Betlemmemostra presepialeINFO - www.comune.napoli.it Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes - via Riviera di Chiaia 200Domenico Spinosa. 100 anni dopouna retrospettiva e un circuito nei luoghi d'arte in cittàa cura di Valentina Lanzilli e Aurora Spinosa, con coordinamento organizzativo di Renata Caragliano e Lorella StaritaINFO - tel. 081 761 23 56 - pm-cam.pignatelli@beniculturali.it - www.polomusealecampania.beniculturali.it