Giovedì 5 Gennaio 2017, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 12:42

La pioggia non ferma lo shopping a Napoli e provincia. Negozi pieni durante il primo giorno di saldi, soprattutto quelli dei grandi centri commerciali. Chi di buon mattino si è precipitato per la corsa all'«affare» ha scelto principalmente luoghi al coperto, per poter passeggiare e scegliere con tranquillità. «La pioggia non ci ha intimiditi, abbiamo soltanto cambiato itinerario» racconta una donna già in possesso, alle 10,30, di numerose buste. «Sto trovando gli sconti abbastanza vantaggiosi - continua - Ho acquistato soprattutto intimo». C'è, invece, chi osserva con diffidenza i cartellini sui capi in saldo. «Non ho ancora comprato ancora nulla ma sto guardando - spiega una signora, in compagnia del marito - In realtà non credo molto in queste offerte. Spesso accade che il prezzo di partenza non corrisponde a quello reale: viene alterato per far sembrare lo sconto più conveniente». Alrti ancora iniziano a girare per i negozi nell'attesa, però, che arrivino sconti maggiori. «Abbiamo approfittato di questo primo giorno di saldi per osservare e farci una prima idea - raccontano alcune ventenni - ma toreneremo quando gli sconti saranno del 50-70%».