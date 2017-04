Le due facce della Pasqua napoletana

Sabato 15 Aprile 2017, 08:23

Ci sono due immagini opposte che raccontano l’inedito bivio di questa Pasqua napoletana. Da un lato il risveglio di una città che torna a imporsi all’attenzione del mondo dopo anni bui, e ha l’occasione di diventare nei prossimi dieci anni una meta senza rivali tra le città d’arte e cultura; dall’altro i treni della Circum fermi sul binario morto, bloccati da meschine convenienze sindacali proprio nel giorno in cui a Pompei sono attesi oltre quarantamila visitatori.Così agli Scavi (di mattina) si va, ma dagli Scavi (di pomeriggio) non si torna. Indecente è, crediamo, il termine giusto per descrivere l’offerta della Circum nella domenica di Pasqua. Ai napoletani e ai turisti diretti in Costiera, e a coloro che hanno scelto Pompei per trascorrere il giorno di festa, i ras del sindacato che da anni fanno il bello e il cattivo tempo alla Circum hanno sostanzialmente sbattuto la porta in faccia, bocciando l’offerta dell’Eav e negando la disponibilità a lavorare nel pomeriggio (a meno di un accordo in extremis nel vertice che potrebbe tenersi oggi in Prefettura). Stop ai treni dopo le 14: chi arriverà agli Scavi (o a Sorrento) in mattinata, per il ritorno dovrà arrangiarsi, magari incamminandosi a piedi con lo zaino in spalla. È una pagina vergognosa, ma soprattutto è un errore gravissimo, che pagheremo caro in termini di immagine e di affidabilità presso i tour operatori nazionali e internazionali.Quale messaggio trarre da questa brutta storia? Un messaggio semplice. Anni e anni di politiche di valorizzazione del territorio rischiano di essere vanificati dal comportamento di pochi irresponsabili. Non è la prima volta che accade e non sarà l’ultima, temiamo. Viene da chiedersi per quanto tempo ancora i turisti accetteranno di essere presi a sberle, per quanto tempo ancora potremo abusare della loro pazienza. Treni per la Costiera vecchi e cadenti, trasporti su gomma e su ferro inadeguati rispetto al numero di utenti, passeggeri in ostaggio di teppisti che la fanno franca sempre e comunque, molo Beverello senza indicazioni puntuali sugli aliscafi in partenza, bus cittadini sovraffollati e sporchi: il sistema-accoglienza continua a rivelare tutta la sua fragilità e lo fa soprattutto nei giorni del pienone, che sono anche quelli nei quali le aspettative per la qualità dei servizi sono più alte.Eppure, per colmo di paradosso, proprio in questi giorni il turismo regala sorrisi e numeri da primato. Eccola, l’altra faccia di questa Pasqua: Napoli vola.Da Napoli alle perle della Costiera, dalla Reggia di Caserta alle isole del Golfo, il palcoscenico della natura continua a irradiare una luce mille volte più forte del grumo nero che avvolge i servizi, le infrastrutture, la mobilità. In particolare a Napoli, in questi giorni, i numeri sono da primato, e vale la pena soffermarsi un attimo a considerare le ragioni di questo exploit, che ci rende giustamente orgogliosi.Innanzitutto lo stravolgimento dei flussi turistici, la grande fuga di milioni di visitatori dal Mediterraneo e dal Nord Africa in fiamme, dal rischio attentati, da un’instabilità geo-politica che difficilmente sarà di breve durata. Va anche detto che l’immagine della città, al netto dei servizi (pessimi) erogati ai cittadini, è migliorata soprattutto nella percezione di chi la osserva da fuori, ed è mediaticamente più forte rispetto al passato. Merito, più che di una felice e oculata programmazione, di una narrazione che è risultata vincente. Ragionando per paradigmi, si può affermare che la Napoli meravigliosa, ricca di scorci mozzafiato, anche un po’ patinata dei Bastardi di Pizzofalcone sembra essersi imposta, nell’immaginario collettivo, su quella cupa e impaurita di Gomorra, narrazione-totem diventata ormai quasi incorporea, nella sua inevitabile trasfigurazione in format cinematografico. Anche sul piano culturale la città mostra segni di risveglio e di vivacità dopo anni di torpore e di immobilismo. Archiviata la stagione feroce dei rifiuti, Napoli e la sua straordinaria identità culturale sono tornate al centro dell’attenzione nazionale e internazionale, a calamitare masse come non accadeva da anni.Il paradosso è che a fronte di questo riscatto dell’orgoglio, di questa ritrovata vitalità, la città strutturalmente non è cambiata in nulla rispetto al passato. Al di là della dimensione simbolica del riscatto, Napoli è rimasta indietro rispetto ai grandi asset della riqualificazione urbana, della riconversione dei quartieri degradati, della qualità dei servizi, della portualità, della modernità. Lo stesso numero di alberghi è inadeguato e insufficiente rispetto alla domanda, come testimonia l’esplosione del fenomeno dei B&B e delle case-vacanza. Il tema vero, insomma, è quello della sproporzione tra i numeri-record del turismo e il deficit di programmazione ancora drammatico, che impedisce al turismo di diventare «sistema», in grado di produrre vera ricchezza. Quanto accade alla Circum, azienda decotta e malridotta, senza treni di pomeriggio nel giorno di Pasqua, ostaggio delle protervia del sindacalismo autonomo e della debolezza di quello confederale, è la metafora perfetta del paradosso nel quale siamo immersi. Dell’incapacità di comprendere, cioè, che il mondo è cambiato, sta cambiando e cambierà ancora, e che rischiamo di restare bruciati, nonostante le straordinarie potenzialità del territorio, se non siamo in grado di cogliere questo cambiamento, di intercettarlo e di salirci sopra.Ma ciò che vale per la Circum vale anche per via Marina, squassata da lavori di cui non si intravede la fine, al punto che il Comune, nei giorni scorsi, ha dovuto candidamente ammettere di non essere in grado di indicare la data di consegna dell’opera. Altrove, in due settimane, costruiscono intere autostrade; a Napoli due anni non sono sufficienti a riasfaltare un’arteria urbana. E ciò che vale per la Circum e per via Marina vale anche per il tunnel della Vittoria, le cui condizioni di degrado sarebbero inaccettabili in qualsiasi altra città, o per l’Anm: nel weekend del pienone, bus e funicolari si fermeranno, domani, proprio all’ora di pranzo. Complimenti davvero.Una città, anzi un’area metropolitana che si candida a capitale del turismo internazionale (e ha i numeri per diventarlo) non può accontentarsi di avere servizi e infrastrutture così scadenti, né può accettare che all’immagine delle bellezze naturali si sovrapponga in eterno quella della sciatteria, dell’improvvisazione, della conflittualità sindacale spinta fino al parossismo, delle proteste improvvise e selvagge, dei treni che cadono a pezzi, del caos sulle banchine.Napoli, Capri, Pompei, le due costiere, la Reggia di Caserta, Capodimonte, sono altrettanti bastioni di un unico fortino, volàno di uno sviluppo turistico che non può e non deve essere lasciato al caso o all’improvvisazione. La fragilità di «sistema», nonostante i numeri e gli alberghi pieni, rischia di diventare una zavorra, o un fardello, come ha scritto bene nei giorni scorsi, su queste colonne, Bruno Discepolo. Insomma, siamo a un crocevia decisivo: il turismo può rappresentare una straordinaria occasione di crescita, ma se non governato, o se governato male, può diventare un’occasione sprecata. È proprio nei giorni del pienone, del riscatto e dell’orgoglio, che Napoli dovrebbe mostrare l’altra sua faccia, quella dell’organizzazione, dell’efficienza e della qualità. O vinciamo la sfida della modernità oggi, quando i turisti ci premiano con la loro presenza, o rischiamo di perderla per sempre. A meno di non considerare eterna la rendita delle bellezze artistiche e naturali. Ma sarebbe meglio evitare di cadere in un simile errore. Perché arte e natura, da soli, non bastano a trattenere i turisti né, soprattutto, a convincerli a ritornare.