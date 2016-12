Giovedì 22 Dicembre 2016, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 14:03

Folla al pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare e solo quattro infermieri nel reparto di urgenza del presidio secondo solo al Cardarelli come numero di accessi giornalieri. È una vera emergenza quella segnalata dai camici bianchi che hanno fronteggiato il turno di mattina affiancati, oggi, solo da quattro unità infermieristiche. Un numero esiguo e insufficiente a dispetto delle otto unità di infermieri da adottare secondo il protocollo affinché siano coperte le quattro aree del reparto, cioè il Triage, dove vengono filtrati i pazienti, l’area medica e chirurgica e l’osservazione breve.L’assistenza ospedaliera in via Vespucci ha messo in grande difficoltà i sanitari che, pur di garantire la tutela dei pazienti, si sono avvalsi degli allievi infermieri tirocinanti ma si rischia il collasso del reparto per le ore pomeridiane e notturne, dove spesso il numero di accessi al pronto soccorso cresce.L’allarme lanciato dai medici è anche un appello per scongiurare una «gravissima emergenza». Queste le parole di Alfredo Pietroluongo, responsabile dell’Urgenza Medica del Loreto Mare che non nasconde «il rischio di una drammatica situazione che da qui a pochi giorni coinvolgerà il nosocomio mettendolo in ginocchio». Il punto è che nel presidio medici e infermieri sono numericamente sproporzionati a dispetto dei pazienti assistiti e, sotto le festività con l’aumento di ammalati e accessi al pronto soccorso, la situazione precipita. «Non ci sono barelle e non c’è alcuna programmazione per l’acquisto di nuove lettighe o lo smaltimento dell’afflusso di ammalati che arrivano qui - precisa Pietroluongo - quotidianamente ci facciamo prestare le barelle dalle ambulanze che ci trasportano i pazienti, bloccandole per ore e tra pochi giorni saremo paralizzati».L’appello è alle istituzioni regionali affinché possano destinare risorse, soprattutto umane in questo periodo di super lavoro. «Sono stati chiusi pronti soccorsi e si sta aprendo l’ospedale del Mare ma nessuno ha pensato ad aiutare un presidio di eccellenza come il nostro trasferendo nuovi organici - conclude il medico che da cinque anni gestisce il pronto soccorso - stamattina con capriole siamo riusciti a coprire tutte le aree ma tra pochi giorni saremo al collasso».