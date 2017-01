Di comignoli a Napoli ce ne sono pochi. E così invece del classico caminetto, gli scugnizzi portano la loro calza direttamente alla Befana a Piazza Mercato, anche perchè quest'anno la Befana ha abbandonato la scopa per arrivare in città a bordo dell'acqua scooter. Ma la sosta più attesa dai bambini napoletani è quella tra le bancarelle di dolciumi ed i giocattoli che fanno bella mostra negli ampi spazi della zona del Carmine. Una tradizione popolare, che ogni anno si rinnova nell'area che va da piazza Guglielmo Pepe a via Sant'Eligio.





La notte della Befana in piazza Mercato sarà aperta questa sera da uno spettacolo speciale, le «Fontane danzanti» che comincerà alle ore 20. Tra i caramellai che attirano i più golosi, ci sono le associazioni che quest'anno hanno voluto pensare anche ai bambini che hanno conosciuto il terremoto con la festa del giocattolo che il 7 gennaio alle ore 18, presso il complesso monumentale di Sant'Eligio Maggiore donerà ai bimbi che non hanno ricevuto la Befana tanti regali. «Dona un giocattolo... che regala un sorriso - spiegano dall'associazione Associazione gioventù cattolica - si inserisce in un percorso di impegno: distribuire i doni significa soprattutto educare i nostri giovani al senso della solidarietà. Quest'anno parte dei doni raccolti sarà destinata ai bambini del comune di Arquata del Tronto colpito dal terremoto del 24 agosto».







E la serata continuerà con un concerto del Coro Gospel Accademia Musica e dalla Fanfara dell'8 Reggimento Bersaglieri e dalla partecipazione di Valentina Stella. Attesissimo dai più piccoli invece «Pompieropoli» l'evento che domani dalle ore 11.00 alle 13.00 vede protagonisti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli e l'assessorato alla Scuola del Comune di Napoli. Sarà la Fanfara dei pompieri ad aprire la festa che porterà i bambini verso il percorso ideato e dedicato ad insegnare ai piccoli protagonisti la sicurezza attraverso attività ludiche. E proprio con l'aiuto dei pompieri ci sarà la Befana che scenderà dall'alto lanciando caramelle per tutti. Ma la Befana 2017 punta tutto sulla tradizione napoletana. Un laboratorio didattico allestito dal maestro Vincenzo Ferrieri svelerà ai bambini la ricetta della sua ultima invenzione la «sfogliacampanella», il pizzaiolo Vincenzo Varlese sfornerà 100 pizze da forno e Luigi Liguori regalerà i suoi torroni tradizionali ai piccoli.

Giovedì 5 Gennaio 2017, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 09:19

