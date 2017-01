Notte affollata a Piazza Mercato. Come da tradizione i napoletani accorrono in uno dei luoghi storici della città per la festività dell'Epifania. Tra dolci, calze e fontane danzanti la notte della befana scorre via all'insegna del folklore tipico di Napoli.

Venerdì 6 Gennaio 2017, 13:44 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 13:47

