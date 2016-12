Venerdì 30 Dicembre 2016, 21:02 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via San Gregorio Armeno, la storica strada dei presepi di Napoli, dovrebbe riaprire regolarmente domani mattina. A riferirlo all'Ansa il comandante della polizia municipale del Comune di Napoli Ciro Esposito. La strada è stata chiusa ieri a causa della caduta di calcinacci da alcune abitazioni di palazzi privati. «È una questione che non dipende da noi - ha spiegato il comandante Esposito - noi siamo intervenuti a tutela della cittadinanza chiudendo la strada in seguito al sopralluogo della Protezione civile». «Noi - ha aggiunto - ora possiamo solo sollecitare i privati affinché intervengano e ci hanno comunicato che entro le 7 di domani mattina sarà ripristinata la sicurezza così da poter riaprire il tratto stradale».