I turisti hanno riscoperto Napoli, ma ora viene il difficile: la sfida, infatti, è fare in modo che i tanti visitatori accorsi in questi mesi, specie durante le festività natalizie, restino soddisfatti e tornino in città. Perché ciò avvenga si dovranno migliorare i servizi, potenziare le infrastrutture, costruire un’efficace rete di accoglienza. Eccole le richieste degli operatori all’amministrazione comunale a poche ore dal tutto esaurito registrato a Capodanno, quando al Plebiscito e nelle strade del centro si sono riversate oltre 500mila persone. L’altra faccia della medaglia, però, è il trasporto pubblico che lascia a desiderare, la dilagante presenza di venditori ambulanti e parcheggiatori abusivi, la raccolta dei rifiuti da potenziare.A lanciare l’allarme è Giancarlo Carriero, presidente della sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli, secondo cui «il degrado non attanaglia solo le periferie ma anche il centro: si pensi, ad esempio, ai muretti del lungomare, che si trovano in uno stato di abbandono. E allora occorre subito investire risorse ed energie su tutto ciò che riguarda il decoro della città». Al tempo stesso, avverte l’imprenditore, «si dovrà lavorare senza sosta sulle infrastrutture»: «La trasformazione positiva che da tempo sta avvenendo all’aeroporto di Capodichino dovrebbe essere messa in campo anche alla stazione centrale e al molo Beverello». Quanto al trasporto pubblico, Carriero invoca «una svolta immediata su Circumvesuviana, Circumflegrea e linea 2 della metropolitana mentre la linea 1 funziona bene, anche se c’è bisogno di corse più frequenti».Di sicuro, aggiunge, «qui i visitatori stanno arrivando, e ciò grazie a molteplici fattori: al di là dell’emergenza terrorismo, che spinge gli italiani a riscoprire il turismo interno, stanno avendo un ruolo determinante i social network e pure i romanzi di Elena Ferrante, che alimentano il fascino della Napoli antica. Sta a noi riuscire a trasformare questo boom di presenze in un fenomeno stabile».Continua a leggere sul Mattino Digital