«Concertone» in piazza del Plebiscito, la piazza simbolo della città, fuochi d'artificio a Castel dell'Ovo e poi discoteca sul lungomare. Saranno questi i tre momenti principali del Capodanno 2017 a Napoli, che ricalca le fortunate edizioni degli anni precedenti. Confermatissimo l'immancabile appuntamento di piazza del Plebiscito, con il concerto che inizierà alle 22 e accompagnerà i napoletani fino all'inizio dell'anno nuovo. Sul palco si alterneranno gli Stadio, i Tiromancino, Clementino, Franco Ricciardi e Valerio Jovine, quest'ultimo accompagnato da Giulia Luzi, artista emergente che parteciperà a Sanremo 2017 con il rapper Raige. In piazza Plebiscito sarà presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Lo spettacolo terminerà all'una, quando ci si trasferirà sul lungomare per i fuochi d'artificio da Castel dell'Ovo all'1.30.

Dopo i botti partirà la festa sull'intero lungomare, da Mergellina fino al Borgo Marinari, con quattro palchi disseminati lungo via Caracciolo e via Partenope. Per ogni palco, un genere musicale diverso: a piazza Vittoria ci sarà lo spettacolo dedicato ai gruppi emergenti napoletani e ai cantautori, mentre al Borgo Marinari, ai piedi di Castel dell'Ovo, la serata sarà dedicata al revival '70-'80. Latino-americano per il palco che dovrebbe essere installato in via Partenope, all'altezza della Facoltà di Economia e Commercio, infine la discoteca all'aperto nel palco che si troverà nei pressi di piazza della Repubblica. Alla Rotonda Diaz «N'albero», la grande installazione alta 40 metri con piattaforma dalla quale si può ammirare lo spettacolo del golfo di Napoli, resterà aperto tutta la notte fino alla sera del 1° gennaio.

