Mille e novecento biglietti staccati in Circumvesuviana nel pomeriggio del primo gennaio, circa tremila passeggeri a bordo (considerati anche quelli che hanno fatto il viaggio di andata al mattino), più o meno 5000 euro di incasso: l’esperimento di Capodanno, con le corse speciali sulla linea Napoli–Sorrento in occasione dell’apertura gratuita degli scavi archeologici, non fa registrare numeri altissimi ma soddisfa comunque l’Eav. Il presidente Umberto De Gregorio parla di «un buon dato, dal quale ripartire per gli anni futuri quando le aperture nei giorni di festa saranno a regime». Critici gli aderenti all’Orsa, il sindacato che non aveva firmato l’accordo sulle corse straordinarie: «I numeri dimostrano che l’organizzazione è mancata e che il servizio deve essere esteso a tutti, non soltanto ai turisti».Le condizioni meteorologiche favorevoli e gli ingressi gratis ai siti di Pompei, Ercolano, Stabia, Oplonti e Boscoreale hanno favorito il flusso di visitatori, ma 1900 tickets rappresentano un numero oggettivamente basso rispetto a quelli che ha fatto registrare in passato la Circumvesuviana, da sempre considerato il mezzo di trasporto più utilizzato in giorni particolari come la Pasquetta o il primo maggio. In quelle occasioni, i biglietti venduti sulle singole linee arrivano anche a ventimila, con il conseguente assalto ai treni e, spesso, con difficoltà a garantire un servizio decente proprio a causa del sovraffollamento. Circa diecimila, poi, i passeggeri in movimento la domenica. Impossibile, invece, fare il paragone con il Capodanno degli anni scorsi: per la prima volta, infatti, la Circum è rimasta aperta anche il pomeriggio del primo gennaio.Tra le biglietterie che hanno lavorato di più spicca quella di piazza Garibaldi, dove sono stati staccati circa 800 biglietti. Al terminal di Porta Nolana, invece, i biglietti venduti sono stati 280, mentre a Barra 33. Emerge il dato non eccezionale di Pompei (fermata di Villa dei Misteri): 400 biglietti emessi in stazione, a fronte di seimila visite agli scavi. Anche a Sorrento il contrasto tra il boom di presenze e i biglietti venduti è evidente: soltanto 250. Ancora, ad Ercolano sono stati venduti 130 titoli di viaggio, a Torre del Greco 17.Continua a leggere sul Mattino Digital