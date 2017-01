Di fianco al chiosco delle «granite assortite», all'angolo fra piazza Mancini e via Maddalena, stanno allestendo tavoli con i cesti pieni di leccornie da vendere per riempire la calza della befana. L'uomo ha lo sguardo un po' triste: la mattina ha già lasciato il posto al primo pomeriggio e intorno a lui non c'è nessuno. Che succede? Perché questo posto è deserto? L'uomo si volta sorridendo: «Stamattina pioveva. Ora invece non saprei. Lei pensa che è la paura per la sparatoria di ieri? Speriamo di no».





Invece è proprio così. Tutta la zona della Duchesca da via Maddalena a via Annunziata passando per i vicoli che si snodano fino al rettifilo, è un deserto. Niente vociare di bancarellari, niente ressa di persone che cercano roba a poco prezzo e merce contraffatta, nessuna mamma col bimbo per la manina a dare uno sguardo alla bancarelle di giocattoli per capire quale sarà il dono che la Befana dovrà portare. Chi conosce la vita di questa piccola porzione di città sa perfettamente che il cinque gennaio è un giorno di estrema vitalità, di ressa e persone che danno l'assalto alle bancarelle a caccia degli ultimi regali per le feste. Stavolta, invece «la Maddalena» è silenziosa e solitaria. Il mercato non c'è: nessuna bancarella, nessun telo, nemmeno un singolo venditore ambulante, niente di niente. «È così per via del fatto che è successo ieri - dice una donna sull'uscio del suo negozio - le bancarelle non hanno proprio aperto oggi».





Tutt'intorno è un viavai di giovani di colore che vanno avanti e indietro con le loro grosse buste azzurre dove c'è la merce da vendere. Si radunano in un punto vicino a quello dove ieri c'è stata la sparatoria, parlottano e poi si allontanano. Che succede? Perché non vendete? I ragazzi di colore restano in silenzio e sgranano gli occhi, risponde solo un uomo di mezz'età che viene dell'Est, biondastro con barba non rasata: «Non c'è il mercato perché piove e la gente non verrebbe». Ma la pioggia c'è stata solo stamattina, adesso è addirittura tornato il sole: «No, fa freddo, oggi niente bancarelle».





Un gigante nero si allontana con una busta più grossa di quella degli altri, dentro si riconoscono decine di borse, forse di marca contraffatte. Vai via perché hai paura? «No, no, torniamo a vendere domani. Niente paura». E invece la paura è nell'aria, forse è più tensione che timore, come se ci si aspettasse ancora qualcosa. Enrico Cella consigliere municipale di Forza Italia, è in strada per capire cosa sta succedendo: «Qui c'è bisogno di forze dell'ordine, di tutela, di protezione perché i cittadini non si sentono al sicuro», mentre parla, il consigliere saluta un ragazzo di colore, lo conosce da tempo e lo invita a fermarsi per scambiare un'opinione su quel che sta accadendo. Il ragazzo è gentile, saluta con un sorriso ma non ferma il suo cammino, si allontana senza nemmeno dare spiegazioni, va via dalla Duchesca dove 24 ore prima un commando ha sparato. All'angolo con via Scherillo c'è un terrapieno che separa piazza Mancini dal Vico Sesto Duchesca. Qualcuno ha piazzato lì sopra due pacchetti natalizi con tanto di carta da regalo e fiocchetti.

Venerdì 6 Gennaio 2017, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 10:04

