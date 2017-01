La necessità di monitorare per tempo eventuali anomalie nelle strutture degli edifici è emersa con evidenza in occasione del recente terremoto nell’Italia Centrale. Il Centro formazione sicurezza in edilizia di Napoli (in sigla Cfs), organismo paritetico tra organizzazioni datoriali e sindacati confederali del settore edile, in sintonia con la sua mission, ha formato 24 Operatori edili segnalatori, nuova figura che avrà il compito di monitorare già in cantiere eventuali anomalie delle costruzioni e prevenire crolli e dissesti. Oggi si è svolta la consegna degli attestati nella sede del Cfs in Via Bianchi. Diciassette le imprese edili aderenti. In questa prima fase sperimentale il corso è stato completamente gratuito e si è articolato in 16 ore di lezione.







“Questa figura – spiegano l’ingegnere Paola Marone e Giovanni D'Ambrosio, rispettivamente presidente e vice presidente del Cfs - , selezionata e formata tra le maestranze edili specializzate di comprovata e pluriennale esperienza in cantiere, potrà eventuali anomalie nella struttura edilizia in costruzione, oppure in fase di ristrutturazione, per segnalarle al tecnico responsabile dei lavori”. L’Operatore edile segnalatore svolgerà la sua funzione senza alcuna responsabilità diretta e senza obblighi.





“L’obiettivo – aggiungono i promotori - non è sovvertire o azzerare il vigente sistema dei controlli sulle costruzioni, ma solo di ampliarne lo spettro, il tutto a costo zero e in tempi rapidi, con intuibili vantaggi per la collettività, sia di tipo economico che sotto il profilo della sicurezza. Infatti è noto quanto sia difficile e spesso oneroso effettuare controlli e verifiche su edifici già realizzati”. Il percorso didattico è stato definito da un Comitato scientifico che comprende competenze espresse dal Cfs, dal mondo dell’università, delle professioni, delle imprese, delle organizzazioni sindacali e datoriali.

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 17:30

