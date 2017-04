«I turisti stranieri hanno invaso tutte le nostre città d'arte, i numeri dei musei (quelli statali tutti aperti anche il giorno di Pasquetta) e le prenotazioni alberghiere segnano un crescita fortissima, ma soprattutto indicano che l'aumento più forte non è nelle tradizionali grandi capitali del turismo internazionale ma nei luoghi minori, nelle città d'arte e nel mezzogiorno, ad iniziare da Napoli e Palermo che registrano veri e propri boom di presenze»: lo sottolinea oggi il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini.



Pienone a Napoli come conferma la folla sul lungomare e in via Toledo, oltre che nelle vie del centro storico, che si registra sin da sabato.

Lunedì 17 Aprile 2017, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 15:36

