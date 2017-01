Ikea dovrà costruire lo svincolo autostradale diretto alla città di Afragola sul ramo dell'autostrada A1-A16 per le provenienze da Bari, Roma e Napoli. Lo rende noto Domenico Tuccillo, sindaco di Afragola, città del Napoletano che ospita sul suo territorio un megastore della catena scandinava che vende mobili da montare e articoli per la casa.







«Lo ha stabilito il Tar della Campania - fa ancora sapere Tuccillo - in due diverse sentenze depositate che hanno rigettato i ricorsi di Nac e Ikea, società concessionarie dei suoli su cui oggi sorge il megastore in base a una convenzione firmata nel 2001». «Ikea - aggiunge Tuccillo - dovrà dare seguito a un impegno assunto oltre 15 anni fa e che qualcuno aveva dimenticato di far rispettare».





Si tratta, spiega il primo cittadino, «di opere compensative di urbanizzazione esterne che dovranno essere realizzate a servizio della città per un valore di oltre un milione di euro».

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA