Napoli, la metro di Secondigliano ribattezzata Piscinola-Scampia

Lunedì 17 Aprile 2017, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 20:53

La stazione metro di Secondigliano è stata ufficialmente ribattezzata Piscinola-Scampia. Alle parole sono presto seguiti i fatti: l'esigenza di modificare il nome era sorta nel corso di un sopralluogo congiunto tenuto il 9 febbraio scorso da parte della Commissione Trasporti e Mobilità, rappresentata dal presidente e consigliere comunale Nino Simeone, Anm e Eav per verificare i gravi problemi che affliggevano la stazione della Linea 1. Tra questi, oltre alle scarse misure di sicurezza e alla mancata pulizia, era stata segnalata anche un'errata cartellonistica che induceva in errore turisti e utenti residenti fuori città.La questione, posta in sede di Consiglio Comunale il 27 febbraio, è stata oggi finalmente risolta, restituendo simbolicamente la fermata capolinea della metro Linea 1 al quartiere di Scampia.