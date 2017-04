Caos e rabbia nel metrò di Chiaiano: niente biglietti per passeggeri e turisti

Lunedì 17 Aprile 2017, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos e rabbia questa mattina nel metrò di Chiaiano, dove una folla di utenti è rimasta senza biglietto a causa del guasto dei distributori di ticket presenti in stazione. All'ordinario disagio degli utenti che normalmente utilizzano quel tratto della metropolitana sulla linea 1 si è aggiunto un afflusso maggiore di passeggeri per via della Pasquetta e, dunque, un disagio altrettanto maggiore a causa della mancanza dei biglietti che ha innescato l'inevitabile malcontento dei visitatori.Alcuni utenti esasperati e stanchi di aspettare, intorno alle 11, hanno cominciato a prendersela con il personale di stazione e solo l'intervento delle guardie giurate ha contenuto la rabbia della folla in attesa dell'intervento della polizia e dell'arrivo dei funzionari dell'Anm che straordinariamente hanno portato i biglietti in stazione.«La presenza della vigilanza privata è stata fondamentale per mantenere la situazione sotto controllo - ha dichiarato Giuseppe Alviti, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate - questo è uno dei motivi per cui invochiamo un decreto di polizia amministrativa affinché la nostra categoria possa al meglio avere la funzione di pubblica sicurezza».