Venerdì 30 Dicembre 2016, 20:39 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato la star del Natale a Napoli e ora Nalbero si prepara a splendere anche a Capodanno, ospitando il brindisi per il 2017 e offrendo nel corso la possibilità di un augurio di mezzanotte dalla vertiginosa quota di 31 metri, sulla terrazza più alta sul Golfo.La grande struttura alla Rotonda Diaz ospiterà domani sera il cenone di fine anno nel ristorante al primo piano, gestito da Sire: già esauriti da tempo i circa 150 posti a tavola per il party più ambito del 2016. Nalbero domani, chiuderà al pubblico alle 18 e fino alle 22 sarà riservato agli ospiti della cena di Capodanno. Poi alle 22 alle 3 di notte la struttura sarà riaperta al pubblico che potrà accedere alle due terrazze panoramiche poste a 18 e 31 metri di altezza, pagando lo stesso biglietto di otto euro previsto per tutti gli altri giorni, per salutare il 2016 in alta quota e ammirare i fuochi d’artificio da una posizione privilegiata e mai vista prima a Napoli. Uno spettacolo che si potrà ammirare anche dal sito internet Nalbero.it, su cui ci sarà lo streaming da una telecamera posta sulla terrazza a 31 metri di altezza.Ma da Nalbero si potranno solo ammirare i fuochi pirotecnici: all’ingresso, infatti, sono stati predisposti rigidi controlli per il divieto assoluto di portare fuochi d’artificio e bottiglie di vetro su Nalbero. Dopo le 3 di notte, sarà aperto al pubblico anche il primo piano con il ristorante e il bar-bistrot.Nalbero sarà però protagonista per tutta la giornata del 31: per salutare insieme l’ultimo sole dell’anno, il bar primo piano offre infatti dalle 11 alle 15 un happy hour esclusivo con una consumazione e l’accesso al buffet al costo di 10 euro, per il brunch delle feste che sta diventando una tradizione tra i giovani anche a Napoli.Tutta la festa su Nalbero si svolgerà con la musica di Radio Kiss Kiss.