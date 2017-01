Neve a bassa quota in diverse zone della Campania. L'Irpinia si è svegliata imbiancata, disagi per automobilisti soprattutto lungo l'autostrada A16, Napoli-Canosa, i cui caselli irpini sono al momento chiusi, in entrambe le direzioni, per ripristino della viabilità.





Proprio lungo l'autostrada, un'automobile è finita contro un guardrail mentre al valico di Scampitella, considerato tra i punti più critici, un tir ha perso il controllo; una persona è rimasta lievemente ferita. E nevica a bassa quota anche nel Sannio dove al momento non si segnalano disagi alla circolazione mentre la Provincia ha allertato il sistema di pronto intervento per la manutenzione della rete stradale.

Giovedì 5 Gennaio 2017, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 10:43

