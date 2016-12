Talento napoletano veste giudici di X-factor

Venticinque anni, laureando in giurisprudenza, imprenditore del mondo della moda. Parliamo di Pasquale Vittorio D'Avino, giovane talento napoletano, nome già affermato nel mondo dell'imprenditoria giovanile. Il direttore generale della LuissGiovanni Lo Storto e la presidente Emma Marcegaglia supportano con stima i suoi progetti.

Pasquale è un valido esempio di creatività, intraprendenza, etica e quel pizzico di sana incoscienza, che non dovrebbe mai mancare a chi sogna di realizzare grandi cose…

Pasquale studia alla Luiss ed è Founder dei brand di moda

Les Bohémiens

e

Spotlight

. Per la prossima stagione è riuscito a chiudere una partnership con Emergency di Gino Strada per valorizzare l’aspetto umanitario all’interno della fashion industry. Nell'Italia dei cervelli in fuga Pasquale decide di restare e di investire nel suo Paese.



Una storia di imprenditoria giovanile, dunque, che ha inizio cinque anni fa a Roma, città nella quale si trasferisce per motivi di studio. Un po’ per intuizione, un po’ per gioco, Pasquale dopo tre anni di studio presso la facoltà di Giurisprudenza, insieme al suo coinquilino e suo attuale socio, Francesco De Falco, decide di dare vita ad un progetto imprenditoriale, nel campo della moda di lusso, con un chiaro obiettivo: raccontare la metamorfosi dei costumi della loro generazione.





Dopo aver creato un team di giovani sognatori, quasi tutti coetanei e conterranei, Pasquale crea il brand Les Bohémiens: un nome che trae origine dalla moderna accezione che si dà al termine bohémien, inteso come stile di vita anticonformista, libero da ogni forma di preconcetto e costantemente ispirato dall’arte francese di fine ottocento. Le collezioni nascono, dunque, dall’incontro delle ispirazioni artistiche con l’artigianato italiano, dalla sartoria napoletana al design contemporaneo con la haute couture e i vestiti da strada.





Un mix che conquista subito l’attenzione delle più importanti riviste di settore come Pambianco Magazine e fashion magazines - tra cui Vogue, Elle, D di la Repubblica, GQ, Icon Panorama. Non solo. Le prime collezioni arrivano fino al palco di uno dei talent più amati d’Italia, X-Factor, facendo indossare ai giudici trend-setter i loro abiti di primissima gamma.





La scorsa stagione D’Avino con il suo socio De Falco, hanno concluso la loro prima esperienza fieristica, presentando la collezione autunno - inverno 2016/2017, presso il White Trade Show a Milano, vetrina internazionale della moda contemporary, in cui è stato loro dedicato uno spazio all'interno di "It's Time to South", un fashion contest che ha permesso a 10 talenti del Sud Italia, selezionati dalla Camera buyer della moda, di presentare le proprie collezioni in esclusiva assoluta. Per ultima, ma non per importanza, va ricordato la realizzazione in parallelo con la nuova collezione del fashion film Chines, diretto dal giovane duo Bonasia & Narcisi, già pubblicato da Vogue Italia (http://www.vogue.it/uomo-vogue/news/2015/12/chiens-les-bohemiens).





I riconoscimenti ufficiali non hanno tardato ad arrivare: infatti i founders del brand – Pasquale e Francesco - il 21 ottobre 2014, hanno ricevuto il prestigioso premio “Italia giovane”, riconosciuto con il patrocinio della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, e riservato ai migliori talenti italiani distintisi per particolari meriti nei loro rispettivi campi. Tra i premi, anche il conferimento della medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica. È stato proprio in quell'occasione che i due ragazzi hanno conosciuto un altro, ormai celebre campano, Jacopo Mele, digital life coach e strategist di fama internazionale (di recente incluso da Forbes tra i più influenti giovani under 30 d'Europa), che poco dopo è diventato consulente del digital marketing per Les Bohémiens. Una storia di grande coraggio, dunque, di grandi sacrifici ma anche dimostrazione che il duro lavoro alla fine paga sempre.





Citando qualche numero, Les Bohémiens ha raggiunto un totale di circa 700mila euro di fatturato in 3 stagioni, con più di cinquanta punti vendita e l'apertura di mercati esteri, primo fra tutti la Cina. Grande ambizione e nuovi progetti guidano lo spirito del giovane napoletano che sei mesi fa fonda Spotlight, il suo secondo marchio, insieme all’amico Gianpiero D'Alessandro, altro talento napoletano, considerato tra più influenti artisti e Instagramers internazionali. Spotlight ripropone vere e proprie opere d'arte su capi d'abbigliamento realizzate da D’Alessandro, con l’obiettivo in un secondo momento di attingere dalle opere dei migliori artisti emergenti, selezionati in street contest mondiali (tra tutti Shoreditch a Londra e Art District a Miami). Il brand già dalla sua prima stagione di vendita, vanta 50 clienti di cui 20 esteri ed è distribuito direttamente da Milano e Parigi. Un puro progetto di moda supportato da una forte carica di comunicazione e marketing, presa in prestito dalle pagine social di successo LevignetteDiGianpiero. Come Les Bohémiens, anche Spotlight è stato premiato dall’Università frequentata da Pasquale, la LUISS, che ha da sempre supportato i progetti imprenditoriali del giovane, al punto che il Direttore Generale Giovanni Lo Storto e la Presidente Emma Marcegaglia, il 29 agosto scorso, in occasione della visita nell’Ateneo del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, hanno deciso di regalare e porgere di persona all’imprenditore più famoso al mondo, un capo della nuova collezione di magliette Spotlight.





Il dg Lo Storto ha dichiarato: “Pasquale è un valido esempio di creatività, intraprendenza, etica e quel pizzico di sana incoscienza, che non dovrebbe mai mancare a chi sogna di realizzare grandi cose. Lui come molti altri giovani ha dentro di sé quei valori di autoimprenditorialità, coraggio e ambizione ma anche sacrificio che ogni giorno cerchiamo di trasmettere a tutti i nostri studenti.” Viene proprio dalla LUISS l’ultimo progetto di Pasquale. Les Bohemiens, con orgoglio del suo fondatore, sarà infatti il nuovo marchio del merchandising universitario.





E le novità non finiscono qui.



Pasquale ha da poco fondato la sua prima società di consulenza strategica e business development con la Cina, ma questo non è in contrasto, anzi rafforza, il suo amore per il Belpaese. “Amo troppo l’Italia e altrettanto Napoli” ha dichiarato Pasquale che aggiunge: “più viaggio e più mi rendo conto di quanto potenziale abbia la nostra terra, le nostre eccellenze, e comprendo che in realtà l’Italia offra possibilità enormi, basta capire da che parte andare. Sono un ottimista di natura, so che abbiamo toccato il fondo, di conseguenza adesso c’è solo da risalire. Nonostante lo scetticismo generale, non possiamo negare che qualcosa si stia già muovendo.” A supporto reale di questa dichiarazione d’amore verso la sua città, Pasquale ha anche accettato di entrare a far parte 3 mesi fa del board direttivo di MATES : “ il più grande evento sociale, culturale, artistico e musicale che la città e forse l’Italia intera abbia mai visto, in programma i primi di Giugno, presso l’ippodromo di Agnano”. Nato da un’idea di Antonio Ciotola, Ceo della Wonder management, e caro amico del giovane. Insomma ne vedremo delle belle.

Giovedì 29 Dicembre 2016, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

» ha dichiarato il dg dell'ateneo