Il corteo solca veloce via Posillipo quando l’orologio segna le 18,15. I lampeggianti delle scorte illuminano l’arteria principale di Posillipo che da Mergellina porta fino a Villa Rosebery. Un dispositivo di sicurezza discreto ma efficace accompagna il presidente Sergio Mattarella nella residenza collinare della città. Il Capo dello Stato è da ieri sera a Napoli. Rispettata ancora una volta la tradizione: il Presidente della Repubblica arriva nel capoluogo campano per trascorrere alcuni giorni di riposo dopo il Capodanno.



Mattarella come Cossiga, come Scalfaro, come Ciampi e Napolitano. «Visita privata», fa sapere il Quirinale: e dunque nessun impegno ufficiale accompagnerà la permanenza di Mattarella in città. Inutile provare a chiedere quel che deciderà di fare domani, se sceglierà la classica passeggiata sul Lungomare piuttosto che il canonico caffè nel noto locale di piazza Trieste e Trento. Questione di carattere. E Sergio Mattarella non tradisce il tratto personale di riservatezza. Il Presidente è giunto a Posillipo poco dopo le 18, e per tutta la serata ha preferito rimanere nella splendida residenza che si affaccia sul Golfo.



Per almeno tre giorni. Il Capo dello Stato, secondo quanto si apprende, rimarrà nel capoluogo campano fino al 5 gennaio soggiornando nella residenza presidenziale di via Ferdinando Russo acquisita dal 1957 alla dotazione del patrimonio della Presidenza della Repubblica italiana. Mattarella è già venuto in visita ufficiale varie volte a Napoli. Ha presenziato alle inaugurazioni dell'anno accademico della Università Suor Orsola Benincasa, alla inaugurazione della stagione lirica del Teatro di San Carlo e in occasione delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della nascita di Benedetto Croce. In visita privata è venuto invece nell'agosto del 2015, accompagnato dalla figlia (in quell'occasione volle visitare la Cappella Sansevero). Il 28 settembre del 2015 Sergio Mattarella volle essere presente anche alla serata di presentazione de «Il senso del Mattino», il documentario prodotto e realizzato dal festival del cinema per ragazzi di Giffoni.

