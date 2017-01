Pranzo con famiglia, figlia e nipoti per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha trascorso a Villa Rosebery la mattinata. Tra i commensali il presidente del Banco di Napoli Maurizio Barracco con la moglie, Mirella.





I Barracco sono praticamente vicini di casa del presidente perché la loro Villa è adiacente alla residenza di Villa Rosebery. La famiglia Barracco è molto legata all' ex Presidente Napolitano,del quale erano ospiti abituali in occasione della sua presenza a Napoli.

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA