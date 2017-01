È un pool da riformare quello dei magistrati che a Napoli si occupano di antiterorrismo. Ci sono due posti lasciati vacanti dai magistrati Alessandro Milita e Luigi Alberto Cannavale, di recente promossi procuratore aggiunto rispettivamente alla Procura di Santa Maria Capua Vetere e a Salerno. Milita e Cannavale facevano parte, fino a poche settimane fa, della squadra impegnata in delicate indagini in materia di terrorismo internazionale.Un pool del quale resta a far parte il procuratore aggiunto Fausto Zuccarelli, il coordinatore a capo della sezione fino a luglio prossimo, e il pm Michele Del Prete, specializzato in inchieste su terrorismo e criminalità organizzata, che è in corsa per la Direzione nazionale antimafia.Da venerdì sono aperte le candidature e a fine gennaio si conosceranno i nomi dei nuovi sostituti che andranno in forza al pool che si occupa delle indagini sulla presenza a Napoli di cellule legate al terrorismo internazionale, comprese quelle sui fiancheggiatori che forniscono appoggi logistici. Si contano circa 70 fascicoli: la lotta al terrorismo a Napoli passa attraverso decine di indagini tra quelle che risultano avviate contro ignoti, iscritte tra i fatti che non costituiscono reato oppure mirate a episodi e persone bene identificati. Sotto la lente ci sono soprattutto i possibili contatti con chi produce e mette in commercio documenti o soldi falsi, i probabili circuiti che servono a muovere denaro in ambito internazionale, le propagande sul web e le eventuali radicalizzazioni, la possibile presenza di «combattenti solitari».Continua a leggere sul Mattino Digital