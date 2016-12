Lunedì 26 Dicembre 2016, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 16:32

«Puntuale come le feste comandate, anche quest'anno, a ridosso della fine dell'anno, cominciano a circolare le voci di un aumento della tangenziale e chi è costretto a percorrerla ogni giorno comincia a temere di dover preventivare un aumento della spesa giornaliera del 5% visto che si parla di un ritocco verso l'alto, dai 95 centesimi all'euro pieno». Ad affermarlo i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali di Napoli, Stefano Buono e Marco Gaudini, aggiungendo che è stata già inviata «una richiesta ufficiale di chiarimento, in veste istituzionale, visto che ai classici canali di comunicazione non si riescono ad avere conferme o smentite sul presunto aumento».«Un aumento sarebbe davvero assurdo visto che il pedaggio per la tangenziale, caso unico in Italia per una superstrada interna a una metropoli, dovrebbe essere abolito del tutto visto che non regge il motivo per cui fu istituito, coprire le spese di costruzione, poiché sono state ampiamente recuperate e, finalmente, grazie anche all'impegno dei Verdi, si sta cominciando a fare sul serio e a lavorare per l'abolizione» hanno concluso i rappresentanti del Sole che ride.