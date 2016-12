Il personale della Unità Operativa Scampia-Piscinola-Marianella-Chiaiano, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio in contrasto alle illegalità delle periferie, ha provveduto alla rimozione di alcune baracche abusive. I manufatti rudimentali erano stati posizionati sulla pubblica via e destinati alla vendita di prodotti ittici e fuochi pirotecnici nello specifico in via Janfolla, via Baku e via Dietro la Vigna. Ulteriori attività sono previste nei prossimi giorni anche in altre aree della Municipalità Scampia.

Giovedì 29 Dicembre 2016, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 19:48

