Mercoledì 11 Gennaio 2017, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 17:47

Non sarebbe stata un'inefficienza della Città Metropolitana a causare il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento nelle scuole superiori di Pozzuoli. A specificarlo è il consigliere metropolitano Paolo Tozzi.«Tutte le richieste inoltrate dai dirigenti scolastici, ed anche quelli degli istituti di Pozzuoli, alla Città Metropolitana per incrementare le fasce di riscaldamento delle aule - specifica il consigliere dei Verdi - sono state prontamente soddisfatte. Dove è mancata la segnalazione da parte della scuola all'ente Provinciale, non c'è stato incremento del riscaldamento. Nessuna criticità basta comunicare». Intanto ancora oggi in almeno quattro scuole il riscaldamento è rimasto spento, con alunni assenti o in protesta.