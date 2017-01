Sessanta giorni a partire da oggi per spendere una parte dei propri risparmi in abiti, calzature, cosmetici, elettronica. Beni di consumo per i quali il consumatore attende la vendita scontata dei saldi, quest'anno al via in Campania tre giorni più tardi rispetto alla data, ormai consolidata negli ultimi anni, del 2 gennaio. Ieri, nel giorno della vigilia, le 250mila imprese commerciali attive tra Napoli e la sua provincia si sono dedicate all'allestimento delle vetrine: negli anni scorsi, la spinta agli acquisti scontati partiva già tra Natale e Capodanno, oggi invece ci si attiene con maggiore rigore alle direttive del decreto regionale che ha fissato la data di inizio nel 5 gennaio, allineandola alle altre regioni. «Ci sono più controlli, non vogliamo sanzioni», fanno sapere i commercianti del centro cittadino, anche se qualche piccolo sconto, all'interno, è già garantito.Le polemiche degli esercenti sulla nuova collocazione temporale (5 gennaio - 6 marzo) si sono affievolite, anche grazie al dialogo riaperto tra l'assessore alle Attività Produttive della Regione Campania Amedeo Lepore e il commissario di Confcommercio della Provincia di Napoli, Giacomo Errico, che lavoreranno nei prossimi mesi per sostenere soprattutto il commercio di vicinato, quello che più soffre la difficile congiuntura economica. Le speranze dei negozianti sono riposte in gran parte nei turisti che affollano la città, complice il lungo ponte dell'Epifania che, cadendo di venerdì, regala due giorni in più a chi ha scelto Napoli come meta di vacanza. Un numero rilevante, se si tiene conto che nel weekend il capoluogo campano sarà la terza città italiana per incoming, come indicato dall'Osservatorio trivago.Tra le strade del centro la quantità di turisti è evidente: basta tendere l'orecchio per sentir parlare inglese, francese, spagnolo, russo. Arriva dalla Colombia Angelica, in vacanza in città con il fidanzato. «Ah, ci sono i saldi? Non ne sapevo nulla, ma ora che lo so ne approfitterò di certo. Scarpe, soprattutto, perché la qualità italiana delle calzature è unica al mondo. Visto il clima, darò un'occhiata anche ai capi spalla». Turista di ritorno, Marco, 39 anni, è a Napoli per trascorrere qualche giorno nella città che ha lasciato oltre 10 anni fa per trasferirsi a Milano. Una mini-vacanza last minute, perché nel bed & breakfast che lo ospita si è liberata una stanza solo all'ultimo momento.Continua a leggere sul Mattino Digital