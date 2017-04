Le spiagge della Campania sono pronte per l'arrivo della bella stagione. Tra le vacanze di Pasqua e i ponti del 25 aprile e del 1° maggio «almeno il 70% degli stabilimenti balneari presenti nella regione saranno aperti», spiega all'Adnkronos Marcello Giocondo, presidente regionale campano del Sindacato italiano balneari - Fipe. Lidi aperti quindi su tutti i 550 km di costa della Campania, dal litorale domitio ai Campi Flegrei, passando per l'area di Napoli, la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, le isole Capri, Ischia e Procida, la zona di Salerno e il Cilento. «Le condizioni meteorologiche favorevoli hanno consentito a molti dei titolari degli stabilimenti di aprire anche prima di Pasqua», aggiunge Giocondo.





Imprenditori quindi già pronti a sostenere lo sforzo e «soprattutto a fornire i servizi che in questo periodo sono perlopiù gratuiti - prosegue il presidente del Sib Campania - perché in questo periodo spesso non ci sono ancora i servizi tipici balneari ma, stando aperti, viene garantito a chi viene in spiaggia l'accesso al mare, la pulizia degli arenili, l'eventuale spogliatoio, l'infermeria e il servizio bar. Lo sforzo dell'imprenditore del settore balneare non è mirato solo alla redditività dell'azienda ma soprattutto a rendere servizi, che spesso il pubblico non riesce a garantire. Per verificarlo basta andare in una spiaggia libera, dove spesso i Comuni non riescono a garantire la pulizia dell'area».

Lunedì 17 Aprile 2017, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 12:59

