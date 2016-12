Era il 23 dicembre del 1984. Il rapido 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano, strapieno di viaggiatori che andavano a trovare i loro familiari per le feste di Natale, non giunse a destinazione. Nella galleria di San Benedetto Val di Sambro esplose una bomba a timer, animata da una mano assassina ed eversiva, legata alla manovalanza della mafia criminale. Morirono diciassette persone innocenti, tra cui un lavoratore dell'Enel con moglie e figli, iscritto alla Cgil. I feriti furono un centinaio. Era di domenica, faceva un freddo da far battere i denti che anticipava l'arrivo dello storico gennaio del 1985 e dell'inverno più freddo del secolo scorso.





Ero segretario della Cgil di Napoli e non appena ascoltata la notizia dal telegiornale mezz'ora dopo ero in riunione con l'intera segreteria nella sede sindacale in via Torino. Eravamo in contatto telefonico con il segretario generale Luciano Lama a Roma e con i dirigenti sindacali della Cgil bolognese. Nella mattinata del giorno successivo insieme con il compagno Luigi Allocati, collega di segreteria, eravamo insieme nell'aereo per Bologna. Con noi c'era anche il sindaco Carlo D'Amato. Partimmo dall'aeroporto di Capodichino e ritornammo nella stessa serata con un volo di emergenza. Arrivati a Bologna ci aspettavano i compagni della Cgil; cercammo di parlare, di capire cosa fosse successo. «Bestie, sono bestie», pensavo.





Avevo la testa china e nessuna voglia di chiedere ancora. Che dire di fronte a quel vile attentato, al sangue sul volto dei feriti, a quelle povere vittime che avevano la sola colpa di voler andare a trascorrere le feste con i loro cari' eravamo sicuri, però, di aver testimoniato, con la nostra presenza, la solidarietà ai familiari delle vittime e di aver ribadito il nostro impegno a non abbassare la guardia contro il terrorismo. Allocati dichiarò alla stampa che la Cgil tutta era impegnata a sollecitare il governo, la magistratura e le forze dell'ordine per individuare da subito i colpevoli e i mandanti dell'eccidio. Il giorno dopo, Natale, Cgil, Cisl, Uil, alle sette del mattino, eravamo in riunione per concordare e decidere le iniziative e le risposte democratiche dei lavoratori. Prima della riunione avevo già riconsegnato il cappotto al compagno Giorgio Piccolo, dirigente del sindacato degli elettrici, che mi era stato prestato nella gelida mattinata precedente, all'aeroporto, mentre salivo sulla scaletta dell'aereo per Bologna. La riunione iniziata con le sole segreterie sindacali, una quindicina di persone, si concluse verso mezzogiorno tra sei settecento militanti sindacali e amici e compagni che volontariamente e senza essere stati chiamati ci avevano raggiunto per far sentire la loro presenza e la loro voglia di lottare il terrorismo.





E tutti insieme, nessuno escluso, decidemmo di tenere assemblee nei luoghi di lavoro in preparazione di una manifestazione con corteo per le strade di Napoli, fissata per i giorni successivi, contro il terrorismo e per chiedere che i responsabili venissero assicurati alla giustizia. Non chiedevamo vendetta, ma giustizia. Alla fine della riunione ognuno di noi fece ritorno a casa, ma quel Natale di sangue non è mai sparito dalla memoria. Quel treno partito da Napoli, che non arrivò mai a destinazione, è rimasto fermo nella mente e nell'animo. E ancora oggi ripeto: «Bestie, erano bestie», mafiosi o terroristi, erano bestie. E niente più.

