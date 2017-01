Come se non si fosse mai voltata pagina, si ricomincia da dove eravamo rimasti. Dal tiro incrociato, cioè, tra i Palazzi del potere politico. In mezzo, stavolta, c’è il Trianon, teatro «del popolo» per definizione e baluardo della legalità per vocazione. Una luce sulla piazza di Forcella riaccesa giusto un mese fa, dopo due anni di buio pesto. A soffiare sul fuoco della polemica è Luigi de Magistris, nelle sue vesti di sindaco metropolitano. «Ho ricevuto una comunicazione a firma del presidente della Regione Campania con cui sostanzialmente si nega alla Città Metropolitana di Napoli la possibilità di ricapitalizzare il teatro Trianon, con la conseguente perdita di tali risorse - fa sapere in una nota -. Da questo atto deriva una responsabilità politica, in capo al presidente De Luca, e gestionale, di cui chi amministra il teatro sarà tenuto a rispondere», attacca il primo cittadino, facendo riferimento ai 500mila euro stanziati in conto capitale per la sala di piazza Calenda.«Per procedere al trasferimento di questi fondi e per evitare che venissero perduti - ricostruisce i fatti la nota - è stato chiesto al presidente del cda del teatro di convocare la necessaria assemblea straordinaria dei soci entro fine anno. Ma il presidente del cda ha subordinato la convocazione dell’assemblea dei soci ad una “irrituale” approvazione da parte del socio di maggioranza, la Regione Campania. L’approvazione non è stata data, quindi l’assemblea non si è potuta tenere». In una tv locale, però, il sindaco sceglie parole ancora più dure. «De Luca ha fatto una cosa senza precedenti: ritenere non gradita la presenza della Città metropolitana nel teatro Trianon. Allo spettacolo inaugurale del 2 dicembre, al quale ha assistito anche il presidente della Regione, Nino D’Angelo aveva fatto un appello al dialogo - ricorda de Magistris -. Io lo avevo apprezzato: la mia onestà intellettuale mi permette di riconoscere i meriti degli altri. Invece De Luca, che non riconosce il nostro profilo istituzionale, ha scelto di estrometterci da un teatro nel quale pensa di fare il padre-padrone. Non è un buon modo per cominciare il 2017. Io - assicura - non l’avrei mai fatto».La replica della Regione è affidata al presidente del cda, Gianni Pinto, chiamato peraltro direttamente in causa dal sindaco. «È l’assemblea dei soci, e non il cda, a decidere la ricapitalizzazione di una società. E la stessa assemblea straordinaria è convocabile soltanto qualora ci sia l’accordo tra i soci», sottolinea l’equivoco in una contro-nota Pinto.Continua a leggere sul Mattino Digital