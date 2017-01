Valzer, arte e tanta Napoli in «Musica alla Reggia». Oggi pomeriggio lo splendido salone delle feste del Museo di Capodimonte sarà infatti location d'eccezione per il Conservatorio di Napoli che porterà in dote lo straordinario concerto di inizio d'anno, immerso nelle atmosfere dei valzer austriaci e partenopei ispirati al tema del viaggio e del Grand Tour. E con un omaggio speciale: le musiche sono dedicate alla mostra di Jan Vermeer, «La donna con il liuto», celebre dipinto del Metropolitan Museum di New York esposto al Museo di Capodimonte sino al 9 febbraio. Diretta dal maestro Francesco Vizioli, ad esibirsi (ore 17) sarà l'orchestra di San Pietro a Majella al gran completo, formata da allievi e docenti del Conservatorio napoletano, che esplorerà il repertorio più amato dal pubblico di tutto il mondo come emblema beneaugurante per iniziare l'anno all'insegna della musica e della bellezza: il valzer, declinato dai più grandi compositori viennesi ed italiani, eseguito nella più importanti sale tanto della capitale imperiale quanto in quelle della Napoli centro culturale delle corti europee. Ed è su queste magnifiche note che si compirà il melodioso viaggio «Vienna a Napoli: Grand Tour al tempo di Valzer» che dà nome al concerto. Intenso e impegnativo il programma con valzer della tradizione viennese scritti da Johann Strauss figlio, «Rosen aus dem Süden», «Kaiser-Walzer» e «An der schönen, blauen Donau», anche insieme al fratello Josef Strauss, «Pizzicato-Polka». E poi da Nino Rota, «Valzer del commiato» da «Il Gattopardo», e la sua rielaborazione per il film di Visconti del «Valzer brillante» di Giuseppe Verdi, fino a «La danza», valzer da concerto per orchestra di Saverio Mercadante, in prima esecuzione moderna, il cui prezioso manoscritto è custodito proprio presso la Biblioteca del San Pietro a Majella.







Inoltre saranno ascoltate letture interpretate da Maria Luisa Bigai, docente di Arte Scenica del Conservatorio di Napoli (per l'accesso è necessario munirsi del biglietto d'ingresso al museo). Così la musica si fa strumento di riscoperta e valorizzazione culturale internazionale recando omaggio nel contempo all'arte pittorica del maestro olandese, il cui capolavoro «La donna con il liuto», dipinto tra il 1662 e 1663, sarà protagonista anche della visita guidata dal titolo «Vermeer: Napoli ospita New York» che la Cooperativa Sire organizza per questa mattina al Museo (appuntamento ore 10.30; info e prenotazioni: tel. 392.2863436). Oltre al quadro del Metropolitan Museum si ammireranno anche le opere degli artisti napoletani ad esso affiancate, facenti parte della preziosa collezione della Pinacoteca di Capodimonte ed indicanti lo stretto legame tra l'arte partenopea e quella olandese del '600.

Domenica 8 Gennaio 2017, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 09:30

