Potrebbe essere la facoltà di veterinaria il primo inquilino dell'ex Albergo dei Poveri. Il crollo alle spalle dell'orto botanico ha segnalato un'emergenza a cui bisogna dare al più presto una soluzione. Proprio per questo potrebbe essere l'immenso edificio di Piazza Carlo III ad ospitare i giovani studenti. Lo stesso che ancora oggi nasconde segreti come Il Mattino ha documentato nei giorni scorsi.



Nei sotterranei, infatti, abbiamo ritrovato un archivio immenso abbandonato e sconosciuto tanto che ieri la Soprintendenza Archivistica ha chiesto di poter effettuare un sopralluogo urgente nella struttura. Il soprintendente Paolo Franzese vuole vedere da vicino quei documenti storici che portano ancora lo stemma del Regno d'Italia. De Magistris in occasione dell'inaugurazione dei giardinetti di piazza Carlo III ha ricordato che nel Patto per Napoli stipulato tra Comune e Governo «c'è una quota di finanziamento destinata all'Albergo del Poveri e contiamo di avere il collaudo e di cominciare a far entrare la gente all'interno della struttura per inizio 2017».





L'allarme lanciato da Il Mattino ha smosso quello che sembrava uno dei problemi dimenticati di Napoli. Nella struttura, infatti, potrebbero trovare posto gli studenti e nuovi servizi. L'apertura ai privati potrebbe essere quindi la chiave necessaria a riavviare il recupero della struttura e quindi a rilanciare l'intera zona di piazza Carlo III. «Proprio di recente abbiamo parlato con i dirigenti dell'Università Federico II in particolare con i responsabili della facoltà di Veterinaria - spiega l'assessore Carmine Piscopo con delega alle Politiche Urbane - C'è molto interesse nell'utilizzare quegli spazi. Ma per poterli dare in concessione occorre ovviamente il collaudo».

Venerdì 23 Dicembre 2016, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 09:25

