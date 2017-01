Mercoledì 11 Gennaio 2017, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 17:00

La 44esima edizione del NauticSud, Salone Internazionale della Nautica di Napoli, inaugura il nuovo anno con numeri eccezionali. Raddoppiano infatti le aree espositive e dal 18 al 26 febbraio tra le aziende internazionali del settore da diporto ci saranno in esposizione alla Mostra d’Oltremare anche marchi di rinomati brand stranieri. “Avremo 400 imbarcazioni in esposizione – illustra Gennaro Amato, Presidente dell’Associazione Nautica Regionale Campana – per un’area di circa 30 mila mq. Numeri che confermano come Napoli sia tornata al centro del panorama del diporto internazionale in qualità di città di mare e madrina della nautica internazionale”.Torneranno in mostra anche i marchi Tornado, Azimut, le associazioni nautiche di Sicilia e Puglia hanno aderito al progetto NauticSud ed è stata già confermata la presenza di vertici nazionali delle associazioni di categoria e delle Istituzioni.“Siamo come sempre attenti al mondo della ricerca e della formazione – continua il Presidente Amato – e grazie all’idea e all’impegno del consigliere Ucina Vincenzo Nappo ed il team tecnico della società Mv Marine, abbiamo già aperto il bando Concept and Design, con premio in soldi per i primi due studenti selezionati. La giuria sarà di esperti del settore, tra cui esponenti universitari e del mondo del giornalismo. Il nostro obiettivo è spronare i giovani ad investire nella ricerca e nella formazione”.Il bando, scaricabile sul sito dell’Anrc (www.anrc.it), prevede la possibilità di presentare, entro e non oltre il 13 febbraio 2017, idee e progetti da premiare per Concept e Design di un’imbarcazione a vela o a motore con lunghezza fuori tutto inferiore ai 30 metri. Il comitato che valuterà i lavori sarà costituito da: Donatella Chiodo, Presidente della Mostra d’Oltremare, Gennaro Amato, Presidente dell’Anrc, Vincenzo Nappo, consigliere Ucina, Salvatore Miranda, Professore del Dipartimento di ingegneria Industriale dell’Università Federico II di Napoli, Sergio Troise, giornalista del Mattino esperto della Nautica da Diporto. Non ci sono costi di iscrizione e può partecipare qualsiasi studente o persona fisica, individualmente o in team, che non abbiano studi professionali o attività economiche alle spalle.