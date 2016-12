Mercoledì 28 Dicembre 2016, 09:58

La disputa prosegue ed anche stavolta sembra destinata a tenere con il fiato sospeso centinaia di migliaia di automobolisti napoletani e campani almeno fino al 31 dicembre, per poi riprendere nuovamente nei primi mesi dell’anno nuovo. Una vecchia diatriba, quella tra i detrattori del pedaggio della tangenziale ed i sostenitori del balzello. Le ragioni degli uni e degli altri risultano quasi sempre inconciliabili, mentre si attende il verdetto del governo sul probabile aumento della tariffa da 95 centesimi ad 1 euro, a partire dal prossimo 1° gennaio. La decisione sul pedaggio della tangenziale di Napoli rientrerà, peraltro, nel tradizionale pacchetto di fine anno del Ministero delle Infrastrutture sui tratti autostradali. Ancora presto per fare previsioni ma, di sicuro, le polemiche sull’argomento non si placano. Dopo l’annuncio dell’esponente di Forza Italia Fulvio Martusciello sul voto di febbraio 2017 dell’Europarlamento sulla questione, dai Verdi arriva un appello al governo. «Abbiamo inviato una richiesta ufficiale - spiega il consigliere regionale Francesco Borrelli - al ministro dei trasporti, Delrio, chiedendogli di valutare l’abolizione, anche prima della decisione del Parlamento europeo chiamato a esprimersi sull’assurdità di dover pagare per poter percorrere una superstrada interna a una metropoli».I vertici della società concessionaria scelgono di non replicare agli alfieri dell’eliminazione del pedaggio. Ma si intuisce che le loro posizioni sono quelle già ribadite più volte in passato. Gli investimenti sulla tratta autostradale, utili a garantirne la manutenzione, sono la motivazione addotta negli anni scorsi dal presidente della societa concessionaria Paolo Cirino Pomicino. «Senza pedaggio non c’è manutenzione» era stato il giudizio dell’ex ministro, che, per suffragare la sua tesi, aveva citato più volte i casi dell’Asse mediano e di altre strade a scorrimento veloce. Tutti esempi di arterie che si sono deteriorate nel corso del tempo per la mancanza di manutenzione.