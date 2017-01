Giovedì 5 Gennaio 2017, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 15:01

L’ufficio postale del centro storico in piazza Miraglia, chiuso per effettuare lavori di riqualificazione dei locali, doveva riaprire il 29 dicembre, invece, la saracinesca è ancora abbassata. Per il protrarsi dei lavori di ristrutturazione proseguono le polemiche e disagi, Indignazione degli utenti, costretti a subire disservizi, infatti, la struttura resterà chiusa per via di alcuni lavori di ristrutturazione interna, riaprirà il 12 gennaio.«Poste Italiane si è limitata a mettere una comunicazione sulla porta degli uffici per avvisare i clienti del protrarsi dei lavori - dice un anziano signore - sono venuto qui e ho trovato la sorpresa, ho problemi di deambulazione, adesso devo andare all’ufficio postale di piazza Bellini per poter ritirare la mia pensione».Molti i disagi per i residenti, gran parte dei quali anziani e perciò impossibilitati a raggiungere l’Ufficio più vicino che si trova a piazza Bellini. «Poste Italiane si scusa - abbiamo cercato di ridurre al minimo i disagi per i nostri utenti, i lavori sono stati necessari per garantire maggiore sicurezza e creare un ambiente accogliente a passo con i tempi».