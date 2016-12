Giovedì 22 Dicembre 2016, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 12:36

San Giorgio. 50 kg di «bombe pirotecniche» pronte probabilmente ad essere vendute per festeggiare un Capodanno decisamente col botto. A trasportarle a bordo di un'auto un uomo di 38 anni, incensurato, fermato dagli uomini della Polizia di Stato di San Giorgio a Cremano ieri sera in via Farina.Dopo aver colto in flagrante l'uomo, gli agenti alla guida del dirigente Sergio Di Mauro hanno per di più individuato che l'auto a bordo della quale le «bombe» di fattura artigianale (prive di qualsiasi etichettatura che contraddistingue la lecita fabbricazione) erano trasportate era una vettura a gas, dettaglio che rende ancor più pericoloso il trasporto di tale tipo di materiale. L'uomo è stato arrestato ed il materiale sottoposto a sequestro.In città, intanto, è partita la campagna contro l'uso illegale di botti pericolosi. Il sindaco Giorgio Zinno ha firmato un'ordinanza con la quale si vieta di sparare botti su tutto il territorio comunale fino all'11 gennaio 2017 e si dispone di non esplodere prodotti pirotecnici di qualsivoglia tipologia e la loro "libera vendita". Le sanzioni previste per chi non rispetta l'ordinanza sindacale vanno da 25 a 500 euro.