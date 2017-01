52 senzatetto e 8 cani salvati dal gelo nel vesuviano

Martedì 10 Gennaio 2017, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 11:54

52 senzatetto e 8 cani salvati dal gelo. 15 i giovani volontari della Croce Rossa del comitato di Ercolano in strada tra Torre del Greco, Ercolano e Torre Annunziata per soccorrere chi ne ha bisogno. Gli interventi degli ultimi giorni, di cui 32 soltanto nella giornata di domenica, 27 sabato e 15 venerdì continueranno fino a domenica prossima 15 gennaio nei comuni del vesuviano per portare ristoro ai senzatetto e agli anziani in difficoltà. Il comitato di Ercolano mette a disposizione il numero di telefono 081 777 5600 per segnalare eventuali emergenze inerenti ai senza fissa dimora o a persone che vivono da sole in casa, oltre alla mail sol.ercolano@emergenza.cri.it. I volontari hanno offerto assistenza donando coperte, maglioni, latte caldo e merendine.Di qui, poi, la promozione anche di un decalogo «Cresce il freddo, cresce la prevenzione» per combattere il gelo anomalo di questi giorni: nel vademecum, tra le regole più importanti, senz'altro quella di mantenersi sempre in contatto con parenti anziani, controllare lo stato dell'impianto di riscaldamento, evitare spostamenti in automobile e lunghi viaggi.