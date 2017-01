A Lucrino si rinnova la tradizione con il Cimento 2017

Domenica 1 Gennaio 2017, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCRINO. Una tradizione che ormai si rinnova da più di dieci anni quello del "Cimento 2017" che questo pomeriggio ha visto come sempre come teatro il litorale di Lucrino. Il gruppo storico formato da Gennaro Tortorelli, Mauro Serpico e Mario Innocente assieme a bambini e donne hanno sfidato il freddo e hanno fatto il primo bagno dell'anno nelle acque molto limpide di Pozzuoli. Tanti i cuoriosi che hanno assistito al gesto beneaugurante sulla spiaggia del Lido Napoli. E dopo il tuffo insolito anche il brindisi con tanto di bicchieri rossi per l'occasione.