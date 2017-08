L'improvvisa morte di Adriana Tocco, ci intristisce profondamente. Adriana ci è stata sempre vicina in tutte le battaglie per l'affermazione dei diritti, non ultima quella per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Donna di grandi passioni, rigorosa e di raffinata intelligenza, scevra da qualsivoglia forma di protagonismo, la ricordiamo al nostro Congresso di Vico Equense, come Garante dei detenuti della Campania, dove insieme alla denuncia avanzò proposte per una umanizzazione reale della detenzione, ribadendo la necessità di continuare, insieme, il percorso incominciato tanti anni fa. Adriana Tocco ha tracciato una strada che bisognerà continuare a percorrere, soprattutto in tempi così bui.



*Psichiatra e responsabile di Psichiatria Democratica

Venerdì 18 Agosto 2017, 15:01

