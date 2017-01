Domenica 1 Gennaio 2017, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 10:25

Oltre ottomila persone, una fiumana, per assistere al concerto di Alex Britti, arrivato alle 2:45 a Pozzuoli per festeggiare il Capodanno. Oltre quelle che hanno affollato i balconi di amici e parenti dei palazzi del centro storico. Uno spettacolo offerto dal Comitato Lungomare, in partnership col Comune di Pozzuoli, che ha portato in piazza una folla.che si è snodata in tutta la piazza. Un clima di festa e tranquillo.L'augurio del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, arrivato per brindare.con i suoi concittadini: «Questa folla è emozionante. Sia il 2017 un anno nuovo e sereno per la nostra città».