Allarme furti nelle campagne, poliziotti con visori notturni arrestano due ladri

Giovedì 22 Dicembre 2016, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 18:20

ACERRA. Allarme furti nella campagne, contadini derubati di gran parte delle coltivazioni di ortaggi. Per contrastare un fenomeno che è costato in poche settimane decine di migliaia di euro di danni, dalla questura di Napoli era stata disposta la sorveglianza dei campi anche con poliziotti dotati di visori notturni. Ieri notte i primi arresti: due ladri di origine albanese sono finiti nella rete tesa dagli agenti del locale commissariato di ps. Alban Grifi e Tosum Halili, rispettivamente di 39 e 32 anni sono stati sopresi dai poliziotti mentre avevavo già raccolto e impilato nelle cassette ben 700 piantine di scarole. I due ladri sono stati individuati in un campo tra Acerra e Casalnuovo dai poliziotti dotati di visori notturni guidati dal vicequestore Antonio Cristiano e dal commissario Alessandro Gallo. Il blitz è scattato alle due, quando le due pattuglie hanno notato nel buio della notte due auto ferme adiacente ad un grosso appezzamento di terreno. Sotto la pioggia battente, gli agenti hanno percorso a piedi una stradina interpoderale e hanno individuato i due ladri intenti ancora a tagliare altri ortaggi. I due ladri sono stati bloccati e portati in questura a Napoli in attesa di essere processati per direttissima. Due settimane fa, ma su segnalazione di un contadino venne arrestato un altro ladro, sempre di origine albanese; i suoi complici riuscirono a farla franca dileguandosi con un fuoristrada nelle campagne.