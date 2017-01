Lunedì 2 Gennaio 2017, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vico Equense. Non bastava il picco influenzale e la paura da meningite. A generare il caos nello studio associato di pediatri a Vico Equense è stato il disastro creato durante la notte di San Silvestro. Lo scenario cui si sono trovati di fronte i medici Natale Maresca e Giuliana Apuzzo questa mattina, infatti, è stato sconfortante: vetri dei balconi ridotti in frantumi, cassonetti delle persiane a terra, polvere sparsa ovunque.«Siamo arrivati alle 8,30 - racconta Maresca - e fuori alla porta c'erano già i primi genitori con bambini. All'apertura l'amara sorpresa». Medici e segretarie non si sono persi d'animo: scopa e paletta per rimuovere il materiale, pellicole adesive sui vetri sani per evitare potenziali e ulteriori crolli. «Abbiamo pulito tutto - continua - per poi procedere con le visite: in tre ore oltre venti piccoli pazienti».Qualche petardo particolarmente potente lanciato da un palazzo di via San Ciro; questa, probabilmente, la causa del disastro. Ai danni economici si sono aggiunti quelli organizzativi: in un periodo particolarmente intenso, lo studio medico ha dovuto aprire con un po' di ritardo.