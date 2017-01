Anacapri si risveglia con l'insolito scenario del Monte Solaro innevato

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 10:34

Questa mattina Anacapri si è svegliata ricoperta da una bianca coltre di neve. A differenza di Capri, dove la nevicata di ieri non è riuscita a creare il classico manto bianco, nel “comune di sopra” la nevicata è stata molto più intensa, creando anche disagi alla mobilità nella serata di ieri. I fiocchi che sono scesi copiosi anche in nottata hanno imbiancato il centro di Anacapri e soprattutto il monte Solaro, la vetta più alta di Capri che stamattina si presentava in un insolita veste, quasi dolomitica. Oggi, nonostante le temperature rigide, sull'isola azzurra splende il sol, quindi la coltre di neve va man mano sciogliendosi.