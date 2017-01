Lunedì 2 Gennaio 2017, 23:20 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 23:20

Torre Annunziata. Botti inesplosi, due interventi degli Artificieri. In serata, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, guidati dal capitano Andrea Rapone e dal tenente Luca De Vito, hanno chiesto nuovamente l'intervento degli artificieri per due pericolosi botti inesplosi in centro.Il primo è stato trovato in via Tagliamonte, nei pressi dello stadio Giraud, il secondo in via Vittorio Veneto. Gli artificieri, giunti a Torre Annunziata in serata, hanno rimosso entrambe le pericolose "cipolle" inesplose e, dopo averle portate in luogo sicuro, le hanno fatte brillare. Si trattava in entrambi i casi di botti che non erano scoppiati e che erano rimasti in strada alcune ore, forse dalla notte di Capodanno, ma per fortuna senza che nessuno si avvicinasse o provasse ad innescarli nuovamente.