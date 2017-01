Animali vittime dei botti. Storno muore di crepacuore, appello Lipu

Domenica 1 Gennaio 2017, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 18:20

Avevano rilanciato la campagna di sensibilizzazione poche ore prima dei botti di Capodanno ma, nonostante gli appelli, anche sul fronte degli animali si contano le vittime di esplosioni balorde e criminali. Il primo bilancio arriva dalla Lipu, la Lega Italiana Protezione Uccelli che aveva diffuso informazioni e consigli per scongiurare il pericolo di far morire di crepacuore gli uccelli che vivono in città e di cui spesso si ignorano le più banali esigenze.Vittima della mezzanotte è stato uno storno ritrovato in via De Cesare, nella zona di Santa Lucia, da Natalia, un'animalista napoletana che come tanti altri si è impegnata nelle ronde post festeggiamenti per controllare la situazione di quattro zampe, gattini e ucceli feriti dai fuochi artificiali. L'uccellino, che non presentava segni evidenti di traumi, è morto di crepacuore ma per i membri Lipu non si tratta di una sorpresa dal momento che, al centro del 'Capodanno responsabile' promosso presso le scuole e le associazioni Onlus, c'era proprio il pericolo di far morire di infarto gli uccelli storditi e impauriti dai botti. 'Non possiamo fare stime di quante vittime ci sono state nel mondo degli animali liber i- chiarisce Fabio Procaccini delegato provinciale Lipu - lo storno rinvenuto è la prova del male che provocano i botti in città per questo non fermeremo la campagna di sensibilizzazione che ricomincerà dai primi mesi del 2017'.