Sabato 31 Dicembre 2016, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 17:02

ANACAPRI - Un'anziana donna è stata aggredita e pestata a sangue ad Anacapri. Un malvivente incappucciato si è introdotto nell'abitazione della signora, un'ottantenne molto conosciuta sull'isola, in località Caprile. «Dammi tutto quello che hai», avrebbe detto l'uomo col volto coperto alla donna, che era sola in casa. La vittima avrebbe risposto di non avere nulla, di qui la reazione furiosa del malvivente che ha colpito con violenza la signora con calci e pugni lasciandola tramortita a terra.La donna ha perso i sensi, mentre il ladro è fuggito. Ancora non è chiaro se prima di andar via sia riuscito a portar via oggetti in oro che erano nell'abitazione. La vittima, dopo essersi ripresa, ha chiesto aiuto ed è stata trasportata all'ospedale Capilupi di Capri con il volto tumefatto, la rottura del sotto nasale ed ecchimosi varie. È attualmente ricoverata sotto osservazione. Sul grave episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia di Capri. Gli inquirenti stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere presenti nella zona.