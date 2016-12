Venerdì 23 Dicembre 2016, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 12:56

Torre del Greco. A Natale, si sa, siamo tutti più buoni. E lo dimostra una storia a lieto fine in arrivo da Torre del Greco. Questa mattina una guardia giurata della Banca di Credito Popolare ha ritrovato il bancomat e i soldi prelevati poco prima e dimenticati allo sportello da un'anziana cliente e glieli ha prontamente riconsegnati.Il vigilantes, Luigi T. di Torre del Greco, era in servizio alla filiale centrale di corso Vittorio Emanuele della Bcp quando si è accorto che qualcuno non aveva ritirato i soldi al bancomat: 100 euro di prelievo in tagli da 20 euro. Non solo: il cliente smemorato aveva anche dimenticato la carta di credito all'interno del distributore, con tanto di estratto conto allegato. Luigi T. non ha avuto alcun dubbio: ha subito recuperato soldi e bancomat, ha avvertito la direzione della Bcp e si è messo sulle tracce del correntista distratto.La guardia giurata ha così lanciato un appello social per ritrovare la pensionata: "Se qualcuno riconosce questo estratto conto, venga in banca a recuperare i suoi soldi e la sua carta di credito", il messaggio lanciato dal vigilantes dal cuore d'oro. Attraverso l'estratto conto lo staff della Banca di Credito Popolare ha contattato l'anziana che in giornata recupererà tutti i suoi averi.Tantissimi i commenti al post di Luigi T.: "Sei una persona buona, ti ammiriamo". "Sei un lavoratore onesto e leale, questo è il vero spirito del Natale". E ancora: "L'onesta è una virtù in via di estinzione, che bell'esempio".Ma il vigilantes rifiuta l'etichetta di eroe: "Ho solo fatto quello che sentivo, è stata la cosa giusta".