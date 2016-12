- È stato rimosso dal suo attuale incarico Marco Gasparri, dirigente della centrale acquisti Consip (Direttore Sourcing Servizi e Utility), indagato dalla procura di Napoli con l'accusa di aver favorito le società riconducibili all'imprenditore Alfredo Romeo in cambio di somme di denaro versate in contanti dallo stesso Romeo. L'azienda, che «attende fiduciosa gli sviluppi» delle indagini, in un comunicato sottolinea che «il 21 dicembre, appena avuta notizia del procedimento, al fine di tutelare l'immagine e la reputazione della Consip, si è definito - anche in condivisione con l'arch. Marco Gasparri - di modificare l'assetto delle responsabilità organizzative prevedendo il suo collocamento su progettualità trasversali».

Giovedì 22 Dicembre 2016, 16:31

