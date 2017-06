Domenica 18 Giugno 2017, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 21:04

Sbagliati i dati elettorali del primo turno per la elezione del sindaco e dei consiglieri comunali in danno del candidato sindaco Gennaro De Mare: dossier dell’Antimafia a Prefetto e carabinieri. Le elezioni comunali ad Arzano e le modalità con la quale si stanno svolgendo, stanno destando più di qualche perplessità e tante ombre. Stese della camorra per intimidire il candidato sindaco, aggressioni, strani ceffi presenti nei seggi e fuori ai plessi di piazza dei Martiri, via Volpicelli e piazza Marconi. Strano è stato il furto avvenuto a pochi giorni dalle elezioni presso l’ufficio Anagrafe ed Elettorale di via Pecchia in cui i ladri avrebbero trovato le porte aperte e, secondo alcuni dipendenti, no avrebbero portato via nulla.Eppure parliamo di due uffici sensibili in cui vengono custoditi gli elenchi degli elettori aventi diritto e dell’interfaccia documentale come le carte d’identità. A denunciare tutto e chiedere l’intervento del Prefetto e dell’Antimafia, l’ex consigliere per anni finito sotto protezione, Domenico Rubio .” Sono circa 500 i voti che per il momento risultano sottratti per errore nei conteggi al candidato sindaco del pd, Gennaro De Mare. Lo ha decretato la commissione mandamentale a seguito di un primo riscontro, ma mancano ancora le verifiche di tutti i verbali”. Si riduce, quindi, di oltre la metà il vantaggio al primo turno della candidata sindaca di De.ma, Fiorella Esposito. “La notizia è davvero eclatante se riscontrata nel merito e credo che già da domani sarà mobilitato il Prefetto e la Commissione Parlamentare Antimafia – conferma Rubio- .Non dimentichiamoci che solo qualche giorno prima del voto c'è stato anche un inquietante furto all'Ufficio Anagrafe e Elettorale, vicenda sulla quale stanno già indagando carabinieri e magistratura. Nell'interesse di Arzano e di tutta la politica locale, evitando al momento qualsiasi interpretazione e speculazione, bisogna fare massima luce su tutto. E per questo ripongo fiducia nelle istituzioni preposte ad Arzano”. Nella notte tra l’11 e il 12 giugno scorso nelle sezioni elettorali allestite in città, sono state completate le operazioni di spoglio delle schede per la elezione del sindaco e del consiglio Comunale. Subito dopo i “verbali delle operazioni elettorali” dei singoli seggi sono stati inviati all’Ufficio elettorale centrale, il quale dopo qualche giorno, ha verificato i grossolani errori. E’ evidente che tali errori vanno subito corretti e si rende necessaria una verifica complessiva su tutti i voti attribuiti, seggio per seggio, considerato che dalla lettura dei verbali di alcuni altri seggi, si registrerebbero ulteriori anomalie ed errori, come ad esempio avere scambiato i votanti, cioè gli elettori che si sono recati al seggio, con gli iscritti nella sezione elettorale.