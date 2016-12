Giovedì 22 Dicembre 2016, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 13:24

Allarme asinello a Villaricca, dove nelle ultime ore è stato avvistato questo povero animale legato ad un palo nel bel mezzo della strada, come se fosse un oggetto vecchio di cui liberarsi gettandolo nella spazzatura. A questo fa pensare il gesto di chi ha lasciato l'asinello, forse non a caso, nei pressi dei bidoni per la raccolta: evidentemente stremato ed in cattivo stato di salute, è stato notato però da alcune signore che si trovavano a passare lungo quella stessa strada e che hanno immediatamente postato la sua foto su facebook."Si trova a Villaricca : qualcuno sa qualcosa? Io e Luisa Sollo stiamo provando a contattare i vigili ma non rispondono!", ha scritto infatti nel gruppo S.O.S. Amici Patrizia Saulo, e giù una serie di commenti e suggerimenti su come aiutare l'asinello che non si capisce se abbia almeno da bere lì dove è stato avvistato ovvero in via Vicinale Corigliano, come spiega a sua volta Luisa Sollo.Certo, un asinello non è un micio che si raccoglie facilmente ma l'espressione disperata dell'animale ha ugualemnte suscitato un'immediata corsa al salvataggio nella speranza di trovargli almeno una soluzione temporanea.